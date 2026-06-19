¡Prepárate! Así estará el clima este viernes 19 de junio

El ambiente cálido predominará, pero no se descarta la presencia de lluvias.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer las condiciones atmosféricas para este viernes 19 de junio en el territorio nacional.
En horas de la mañana se prevé que el cielo esté despejado en mayor parte del país, en donde el viento ligero predominará desde el sur.
Además, se esperan que las temperaturas sean elevadas, sobre todo en la región del norte y el oriente, según indicaron los expertos.
Para la tarde y noche, se pronostica un incremento de nubosidad del sur al centro del país con posibles lluvias dispersas de corta duración.
Sin embargo, no se descarta que estas estén acompañadas de actividad eléctrica al final de la tarde o en la noche, principalmente en la región bocacosta, sur del occidente y altiplano central.