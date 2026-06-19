Dejan en libertad a conductora que colisionó con varios vehículos en la San Juan

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Heidi Rottmann, quien habría ocasionado un múltiple accidente en el que murió Olga Chávez, salió de prisión con medida sustitutiva y arresto domiciliario.

Este jueves 18 de junio, Gabriela Dávila, nuera de Olga Lucrecia Chávez, y hermana del exdiputado Aldo Dávila, realizó una denuncia contra Heidi Rottmann ante el Ministerio Público (MP) por el fallecimiento de su suegra, tras el accidente provocado por la señalada.

Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años, provocó un múltiple accidente de tránsito el pasado miércoles en la calzada San Juan y 23 avenida de la zona 7 capitalina, en donde resultó herida Chávez, quien posteriormente murió en el Hospital Roosevelt por la gravedad de las heridas.

Gabriela Dávila indicó que Heidi Rottman se encontraba detenida, pero el Juzgado Cuarto de Instancia Penal le dio una medida sustitutiva y arresto domiciliario, porque "no escucharon a ningún afectado, solo a la conductora", mencionó.

Olga Lucrecia Chávez falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas por el accidente. (Foto: Redes sociales)

"Nos abocamos a la oficina de la víctima en Tribunales y nos dicen que tenemos que venir al Ministerio Público (MP) a poner la denuncia, como familiares afectados, ya que el único que estaba como creyente era el MP, pero necesitaban la parte 'pidiente' por así decirlo, porque no estaba ninguna denuncia familiar", dijo la denunciante.

Asimismo, comentó que su hijo tiene 10 años y Olga era la que se encargaba de cuidarlo, "vengo a colocar la denuncia, aunque en un principio no me la querían recibir, porque me dijeron que ya el MP la tenía en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida", agregó Gabriela Dávila

Sin embargo, "nuestro abogado nos confirmó que sí tiene que haber una parte 'pidiente' como familiar, entonces yo como su nuera, vengo a apersonarme y a denunciar a esta mujer (Heidi Rottman), porque no se nos hizo justo que la mandaran a descansar a su casa cuando Olga Lucrecia está siendo velada en estos momentos", precisó.

Con información de José Pos/ Nuestro Diario