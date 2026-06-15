Trump celebra sus 80 años con inédita velada de artes marciales

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El mandatario estadounidense celebró su cumpleaños con una inédita velada de artes marciales y la derrota de Topuria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su 80º cumpleaños el pasado domingo 14 de junio con un espectáculo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, una inédita velada de UFC que culminó con la primera derrota de la carrera del español Ilia Topuria.

En una escena sin precedentes, Trump salió del Despacho Oval junto al presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, y se dirigió al gigantesco octágono instalado en los jardines de la residencia presidencial para el evento "UFC Freedom 250".

La polémica velada cumplió las expectativas en lo deportivo, pues la pelea estelar terminó con una de las mayores sorpresas recientes de la UFC, ya que el estadounidense Justin Gaethje derrotó por nocáut técnico a Topuria tras cuatro asaltos y le arrebató el cinturón de peso ligero.

Más de 4.000 invitados asistieron al primer evento deportivo profesional en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

El español, que llegaba invicto con 17 victorias, fue castigado especialmente a partir de la tercera ronda y no recibió autorización médica para disputar el quinto y definitivo asalto.

Trump y su esposa, Melania Trump, fueron espectadores de este y otros enfrentamientos desde la primera fila frente a la imponente jaula metálica bautizada como "La Garra", instalada bajo una estructura de 28 metros de altura.

Posteriormente subieron al octágono para felicitar a Gaethje, quien se hizo con el título a los 37 años y le deseó feliz cumpleaños al presidente.

El mandatario permaneció en primera fila durante los combates. (Foto: AFP)

"Más allá de lo imaginable", fue el comentario de Trump a la prensa, poco antes de viajar a Francia para una cumbre del G7.

"La UFC en la Casa Blanca anoche fue increíble... La Casa Blanca nunca había lucido tan hermosa. ¡El escenario fue insuperable!", escribió Trump el lunes por la mañana en su plataforma Truth Social, en medio de elogios a los luchadores y felicitaciones a White.

Una noche de celebraciones

Además de celebrar su vida, el presidente estadounidense disfrutaba del éxito de un acuerdo de paz con Irán que había anunciado apenas unas horas antes.

Durante la celebración en el Jardín Sur de la Casa Blanca, se observó al vicepresidente estadounidense JD Vance.También estaban presentes, el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, cuyo imperio mediático obtuvo los derechos exclusivos de retransmisión.

Antes de las peleas, Trump apareció en el balcón histórico Truman mientras sonaba el himno nacional y una formación de 12 aviones militares sobrevolaba la Casa Blanca.

Una formación de 12 aeronaves sobrevoló la Casa Blanca mientras el presidente Donald Trump y Dana White, presidente y director ejecutivo de la UFC, llegaron a Washington, D.C. (Foto: AFP)

Más de 4.000 invitados asistieron al primer evento deportivo profesional en la Casa Blanca.

Cabe recordar que este evento se coincidió con el festivo nacional del Día de la Bandera y marcó el inicio de las festividades de este año por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Con un costo estimado de 60 millones de dólares, la Casa Blanca aseguró que la UFC cobró la totalidad de los gastos.

El evento se desarrolló en el Jardín Sur de la Casa Blanca. (Foto: AFP)

*Con información de AFP