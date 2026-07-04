¡Una noche para recordar! Así fue la presentación de Grupo Niche en Guatemala

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Durante su presentación cantaron los clásicos que han enamorado a sus fans a lo largo de los años, pero también compartieron canciones de su álbum inédito "Más que palabras".

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La noche del pasado viernes 3 de julio se llevó a cabo la presentación de Grupo Niche en Guatemala, donde la música y el ritmo de la salsa hicieron disfrutar a los presentes.

Dicha presentación es parte del "Niche disco tour", en el cual combinaron éxitos que han hecho historia por 46 años con las canciones de su nuevo álbum "Más que palabras".

La presentación fue parte del recorrido "Niche disco tour". (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Antes del concierto, Alejandro Enrique Iñigo, la voz dulce de Grupo Niche, indicó que tenían las versiones del álbum "Clásicos 1.0", con un toque de modernidad en los arreglos y un performance distinto.

Asimismo expresó: "Esperen una propuesta en escena más vanguardista, una experiencia totalmente distinta desde la excelencia que fue la filosofía del maestro Jairo Varela".

El grup presentó los éxitos que han hecho historia por 46 años de trayectoria. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

En cuanto a su último lanzamiento "Mas que palabras", en mayo de 2026, Fito Echeverría lo describe como material que "huele a papel de regalo, un álbum hermoso, con canciones con las que cada uno se va a identificar, escritas por el maestro José Aguirre".

El concierto se llevó a cabo en en Forum Majadas, donde los presentes disfrutaron de los grandes éxitos del incomparable grupo musical.