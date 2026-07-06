Así estará el tránsito para esta semana en la Ciudad de Guatemala

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Para esta semana se espera que el tránsito sea variable.

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La regulación vehicular para esta semana será variable, según el comportamiento de los conductores y las actividades que se tienen programadas.

Según comentó Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, a Soy502, el tránsito en la ciudad de Guatemala para este lunes 6 de julio estará considerablemente libre, aunque siempre se recomienda salir con tiempo de anticipación y conducir con precaución.

Para el martes se espera que inicie el incremento de la afluencia vehicular, debido a que muchas personas regresan a los centros de trabajo a diferencia de los lunes, ya que se ha notado que por medio del trabajo remoto, personas trabajan desde casa, en especial este día.

Montejo mencionó que el regreso de estudiantes a los centros de estudio podrían incrementar la carga vehicular, en especial porque se espera que al menos 600 buses escolares circulen por la ciudad durante la semana.

Asimismo, indicó que se recomienda precaución a los usuarios ya que continúan los partidos del Mundial 2026 y grupos de personas se movilizan en distintos puntos de la ciudad para poder disfrutar de los partidos.

Al paso de los días se podría incrementar o disminuir la carga vehicular, según el sector de la ciudad. (Foto: Archivo/Soy502)

¡Precaución con los peatones! Regresa la Feria del Cerrito del Carmen

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que este lunes 6 de junio regresa la esperada y tradicional Feria del Cerrito del Carmen, dedicada a Nuestra Señora de la Virgen del Carmen.

Dicha celebración se llevará a cabo del 6 al 19 de julio de 2026, de 10:00 a 22:00 horas, ofreciendo un ambiente lleno de tradición, gastronomía, juegos y actividades para compartir en familia, por lo que la fluencia peatonal podría hacerse presente en la zona 1 capitalina.

Cabe recordar que la feria está instalada sobre la avenida Juan Chapín, entre la 1.ª y la 4.ª calles de la zona 1, donde 76 comerciantes ofrecerán una amplia variedad de productos y alimentos típicos.