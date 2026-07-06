Reportan sismo en territorio nacional durante esta madrugada

El movimiento telúrico fue más sensible para la población que se encuentra en Escuintla y sus alrededores.
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En las primeras horas de este lunes 6 de julio se reportó un sismo en el océano Pacífico, en las Costas de Escuintla.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 3.3 y que sucedió a las 02:03 horas de la madrugada.
El sismo tuvo una profundidad de 24.58 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.