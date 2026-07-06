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Reportan sismo en territorio nacional durante esta madrugada

  • Por Reychel Méndez
06 de julio de 2026, 06:24
Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas del día.&nbsp;&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

Los movimientos en las placas tectónicas se reportaron en las primeras horas del día.  (Foto: Archivo/Soy502)

El movimiento telúrico fue más sensible para la población que se encuentra en Escuintla y sus alrededores.

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En las primeras horas de este lunes 6 de julio se reportó un sismo en el océano Pacífico, en las Costas de Escuintla.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo una magnitud de 3.3  y que sucedió a las 02:03 horas de la madrugada.

El sismo tuvo una profundidad de 24.58 metros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.

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