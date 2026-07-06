Pronostican ambiente cálido sin descartar lluvias para este lunes

El Insivumeh indica que la temperatura máxima en el departamento de Guatemala podría llegar hasta los 29 grados.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica ambiente cálido y soleado en el país, para este lunes 6 de julio.
También indicaron que el clima podría verse reflejado de esta manera por el posible paso de la onda del este número 16 por el territorio nacional.
Las condiciones podrían favorecer la formación de tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo.
Asimismo, se prevén posibles nublados y lluvias ligeras al amanecer en las regiones al norte del país. Nubosidad dispersa en el resto del territorio nacional y el aumento de la temperatura hacia el mediodía y disminución temporal de la nubosidad.
Durante la tarde podrían presentarse lluvias y actividad eléctrica sobre la bocacosta, Occidente y Altiplano Central.
Además que no se descartan lluvias en otros sectores del país, ya que podrían extenderse hasta horas de la noche en algunos sectores.