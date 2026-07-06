Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Con pistola en mano! Capturan a una mujer cuando disparaba al aire en un turicentro

  • Por Reychel Méndez
05 de julio de 2026, 18:35
La mujer fue sorprendida con el arma en la mano cuando los agentes llegaron al lugar. (Foto: PNC)

La mujer fue sorprendida con el arma en la mano cuando los agentes llegaron al lugar. (Foto: PNC)

El hecho se registró en un turicentro de Jutiapa, cuando la mujer accionó un arma de fuego y disparó al aire.

OTRAS NOTICIAS: Así fue la reacción de Karry Mann al probar las mixtas guatemaltecas

Durante la tarde de este 5 de julio, la Policía Nacional Civil dio a conocer sobre la captura de una mujer que disparaba al aire en un turicentro del departamento de Jutiapa.

Según la PNC, agentes que se encontraban en las cercanías del lugar al escuchar las detonaciones de arma de fuego decidieron investigar qué era lo que sucedía.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
La mujer fue puesta a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Al llegar al lugar, se encontraron con una mujer identificada como Masiel "N" de 37 años que aún sostenía el arma entre sus manos.

Tras incautar el arma, se determinó que se trataba de una pistola Aksaarms calibre 9 milímetros con una tolva y tres municiones.

Cabe resaltar que el arma de fuego no cuenta con documentación legal. Mientras, la mujer fue trasladada al juzgado correspondiente para determinar cómo solventará su situación penal.

Esta fue el arma que incautaron los agentes policiales. (Foto: PNC)
Esta fue el arma que incautaron los agentes policiales. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar