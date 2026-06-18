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Así lucirá la estación del AeroMetro en El Trébol

  • Por Jessica González
18 de junio de 2026, 12:24
Ciudad de Guatemala
La estación estará lista en 90 días. (Foto: MuniGuate)

La estación estará lista en 90 días. (Foto: MuniGuate)

La línea 1 del AeroMetro abarcará desde la Plazuela España hasta el Trébol.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo estará lista la estación de la línea 1 del AeroMetro?

Ricardo Quiñónez, alcalde de la Municipalidad de Guatemala, afirmó que los trabajos de construcción del AeroMetro siguen avanzando, asegurando que la primera fase del proyecto, que incluye de la Plazuela España a El Trébol, estará finalizada en un plazo de 90 días.

"En 90 días todo estará transformado. Esta estación se convertirá en un punto estratégico dentro de la movilidad de la ciudad de Guatemala. Aquí converge la línea 1 y la línea 2 del AeroMetro", expresó.

La comuna capitalina compartió imágenes sobre cómo lucirá la estación de El Trébol.

La estación de El Trébol forma parte de la primera fase. (Foto: MuniGuate)
La estación de El Trébol forma parte de la primera fase. (Foto: MuniGuate)

Esta primera estación estará lista en 90 días. (Foto: MuniGuate)
Esta primera estación estará lista en 90 días. (Foto: MuniGuate)

Este punto busca fortalecer una movilidad más accesible e inclusiva. (Foto: MuniGuate)
Este punto busca fortalecer una movilidad más accesible e inclusiva. (Foto: MuniGuate)

El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

La Municipalidad de Guatemala busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.

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