Ataque armado en Boca del Monte deja al menos siete muertos y dos heridos

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El suceso provocó una amplia movilización de cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.

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Al menos siete personas murieron y dos más resultaron heridas como consecuencia de un ataque armado registrado la noche de este sábado en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales, según informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con los Bomberos Municipales, la emergencia fue reportada por vecinos del sector, quienes alertaron sobre una intensa balacera en el sector.

Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a varias personas con heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Socorristas resguardan la escena del crimen, mientras las autoridades buscan establecer el móvil y a los responsables del ataque armado. (Foto: CBM / Soy502)

Como parte de la atención prehospitalaria, trasladaron a un hombre hacia la emergencia del Hospital Roosevelt y a una mujer hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7/19, donde quedaron internados.

En la escena del crimen, los socorristas confirmaron inicialmente el fallecimiento de seis personas: cinco hombres de entre 20 y 45 años de edad aproximadamente y una mujer de alrededor de 60 años.

Todas las víctimas presentaban heridas de bala, por lo que fueron declaradas fallecidas en el lugar.

En el lugar fueron confirmadas siete víctimas mortales por impactos de arma de fuego. (Foto: CBV / Soy502)

Posteriormente, los Bomberos Voluntarios informaron que en el mismo hecho localizaron a otra persona sin signos vitales, también con heridas provocadas por arma de fuego, lo que elevó a siete el número de víctimas mortales del ataque.

Luego de la balacera, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para preservar la escena, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias de procesamiento de evidencias y las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el hecho de violencia ni tampoco se ha informado sobre posibles responsables o capturas relacionadas con el caso.