Localizan a persona muerta en barranco de San José Pinula

El cuerpo de una mujer fue encontrada en un barranco a unos 10 metros de profundidad.
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El hallazgo fue realizado luego de una inspección en un barranco ubicado en el kilómetro 30, aldea El Colorado, San José Pinula.
Luego de recibir varias llamadas de emergencia un equipo de los Bomberos Voluntarios descendió al barranco la tarde del 25 de julio.
Aproximadamente a unos 10 metros de profundidad localizaron el cuerpo de una mujer y procedieron a notificar a las autoridades.
Al lugar llegaron peritos del Ministerio Público para efectuar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, no ha sido revelado la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.