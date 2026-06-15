¡Disparos! Ataque armado deja a un conductor sin vida en la zona 8

Un incidente armado se suscitó la tarde de este lunes 15 de junio en la avenida Bolívar y 37 calle, en la zona 8 de la ciudad capital.

Luego de que fueran escuchados los disparos, vecinos del sector alertaron a los Bomberos Municipales, pero tras arribar al lugar de los hechos, los socorristas constataron que la víctima ya había fallecido.

Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien se conducía en un vehículo de dos ruedas y que fue atacado por desconocidos.

El conductor murió tras ser atacado a balazos por desconocidos. (Foto: CBM)

De momento no han sido establecidas las causas de este hecho criminal en pleno tránsito, en donde quedó la víctima con múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Autoridades competentes fueron notificadas y quedaron a cargo de la escena para realizar las diligencias e investigaciones correspondientes, según informaron los socorristas.

El crimen sucedió en la avenida Bolívar y 37 calle de la zona 8 capitalina. (Foto: CBM)