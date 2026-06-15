Localizan un cuerpo calcinado y con señales de violencia en un sector de Villa Nueva

El cuerpo sin vida de la víctima se encontraba envuelto en un colchón.
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Un macabro hallazgo sucedió la tarde de este lunes 15 de junio en la colonia Venecia I, en la zona 4 de Villa Nueva.
Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar al lugar encontraron a un hombre calcinado y envuelto en un colchón.
Además, se constató que la víctima presentaba múltiples señales de violencia, según informaron los socorristas.
De momento esta persona no ha sido identificada, por lo que se espera que las autoridades determinen su identidad y se proceda con la investigación de este caso.