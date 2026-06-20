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Macabro hallazgo: Localizan una osamenta humana en la zona 18

  • Por Geber Osorio
19 de junio de 2026, 19:39
Ciudad de Guatemala
Los restos humanos fueron extraídos en coordinación con las autoridades correspondientes. (Foto: CVB)

Los restos humanos fueron extraídos en coordinación con las autoridades correspondientes. (Foto: CVB)

Vecinos del sector se vieron sorprendidos al encontrar una osamenta enterrada.

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Un macabro hallazgo ocurrió este viernes 19 de junio, en el sector 9 de la colonia Cipresales, en la zona 18 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar luego de ser alertados y constataron que se trataba de una osamenta humana.

La osamenta se encontraba enterrada en la colonia Cipresales, zona 18. (Foto: CVB)
La osamenta se encontraba enterrada en la colonia Cipresales, zona 18. (Foto: CVB)

Los socorristas realizaron las labores de extracción con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP).

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de efectuar las diligencias de investigación e identificación de los restos humanos.

Los restos humanos fueron extraídos en coordinación con las autoridades correspondientes. (Foto: CVB)
Los restos humanos fueron extraídos en coordinación con las autoridades correspondientes. (Foto: CVB)

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