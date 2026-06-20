Macabro hallazgo: Localizan una osamenta humana en la zona 18

Vecinos del sector se vieron sorprendidos al encontrar una osamenta enterrada.
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Un macabro hallazgo ocurrió este viernes 19 de junio, en el sector 9 de la colonia Cipresales, en la zona 18 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar luego de ser alertados y constataron que se trataba de una osamenta humana.
Los socorristas realizaron las labores de extracción con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en coordinación con el Ministerio Público (MP).
Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de efectuar las diligencias de investigación e identificación de los restos humanos.