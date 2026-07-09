Ataque armado deja un fallecido dentro de una cevichería

La víctima falleció dentro del comercio debido a la gravedad de las heridas de bala.
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Un hecho armado se registró este miércoles 8 de julio en el bulevar Catalina y 9a. calle de la zona 6 de Villa Nueva.
El incidente armado dejó como saldo a un hombre fallecido en el interior de un comercio que funciona como car wash y cevichería.
Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero tras su arribo ya nada pudieron hacer al constatar que la víctima ya no contaba con signos vitales.
De momento esta persona no ha sido identificada, mientras que las autoridades competentes han acordonado la escena del crimen para realizar las diligencias de ley.
El tránsito en el sector se vio afectado debido a personas curiosas que se encontraban en las afueras del comercio, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.