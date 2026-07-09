Fallece agente de la PNC tras sufrir un ataque armado en Izabal

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Un agente fue víctima mortal luego de que fuera baleado durante un operativo policial.

José Eliseo Chuá Raymundo, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), falleció este miércoles luego de ser baleado durante un operativo en el que intentaba identificar a un hombre que ingería bebidas alcohólicas en una tienda de la colonia El Monolito, en Los Amates, Izabal.

El sospechoso se opuso al procedimiento, forcejeó con los agentes y abrió fuego, hiriéndolo a uno de ellos de gravedad.

Durante el ataque también resultó herido el agente Gerber Javier Pérez López, quien sufrió una lesión en la mano derecha provocada por fragmentos de vidrio y se encuentra fuera de peligro.

Tras disparar contra los policías, el atacante huyó a pie, pero fue alcanzado por otros agentes luego de una persecución; sin embargo, luego de la captura sufrió un aparente paro cardíaco y murió. Las autoridades aún no han revelado su identidad.

José Eliseo Chuá Raymundo murió en función de sus labores policiales. (Foto: PNC)

Así fue el incidente: