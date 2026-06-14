Hombre asesina a su pareja en el interior de un vehículo

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La mujer recibió al menos seis impactos de bala, lo que provocó su muerte.

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La tarde del sábado 13 de junio, vecinos se alertaran al escuchar múltiples disparos en el Barrio Las Lomitas, Jutiapa.

Este ataque armado se originó dentro de un vehículo en plena vía pública. Tras los impactos de bala, vecinos encontraron a una mujer herida con al menos seis impactos en diferentes partes del cuerpo.

(Foto: Élfego Escobar/ Nuestro Diario)

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de un hombre quien fue identificado como Diego "N", de 34 años.

Cuerpos de socorro confirmaron que la víctima, de 24 años, murió de manera instantánea dentro de la camioneta tipo agrícola donde se transportaba.

Hombre capturado por el crimen de su exconviviente



La rápida intervención de policías de la Comisaría 21 de Jutiapa, permitió la captura Diego “N”, de 34 años, en barrio La Lomita, El Progreso, Jutiapa, presunto responsable del crimen a balazos a su exconviviente de 24 años. pic.twitter.com/Z5z1zLjRU2 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 14, 2026

De acuerdo con la PNC, la hipótesis del ataque armado es por un crimen pasional, dado que Diego "N" era pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, el caso sigue bajo investigación.

El hombre fue puesto a disposición de la ley y fue incautada el arma de fuego con la que perpetuo el ataque hacia la joven mujer.