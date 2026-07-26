“La MiAmor”, la influencer que murió tras ataque armado en Boca del Monte

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El ataque armado fue perpetuado en medio de una celebración dentro de una vivienda.

Un ataque armado causó la muerte de seis personas, quienes festejaban la noche del sábado 25 de julio.

Los proyectiles alcanzaron a las víctimas, entre ellas María Eugenia Reyes Morales, de 59 años, conocida en redes sociales como "La MiAmor", quien realizaba videos de comedia y de su cotidianidad por TikTok, en donde contaba con más de 40 mil seguidores.

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El hecho ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de la Boca del Monte, Villa Canales, cuando la influencer junto a varias personas realizaban la celebración de un cumpleaños.

"La MiAmor" compartía contenido junto a su hijo Pako en TikTok, con quien realizaba videos de humor y chistes donde mostraban su relación como madre e hijo.

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(Foto vía: Bomberos Municipales)

Otras dos personas identificadas como Verónica Velázquez Linares, de 34 años y Francisco Tello Loarca, de 62 años, también resultaron heridas en este hecho; fueron trasladados de emergencia a un hospital por el estado grave en que se encontraban.