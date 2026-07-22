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Agentes antimotines llegan a San Miguel Petapa y liberan el paso (video)

  • Por Jessica González
22 de julio de 2026, 10:40
El paso en ambas vías ha sido bloqueado por completo. (Foto: PMT San Miguel Petapa)

El paso en ambas vías ha sido bloqueado por completo. (Foto: PMT San Miguel Petapa)

Varios autos y buses colectivos han sido cruzados en ambas vías, bloqueando por completo el paso. 

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Un grupo de manifestantes ha bloqueado el paso esta mañana de miércoles 22 de julio en la ruta principal de Villa Hermosa 1, San Miguel Petapa.

Varios vehículos particulares, tuc tuc y buses colectivos han sido cruzados en ambas vías, obstaculizando el paso por completo. 

La ruta principal ha sido bloqueada. (Foto: PMT San Miguel Petapa)
La ruta principal ha sido bloqueada. (Foto: PMT San Miguel Petapa)

Agentes antimotines han llegado al lugar para tomar el control y tras lograr un diálogo con los manifestantes se ha liberado el paso. 

Autoridades municipales de San Miguel Petapa también informaron que había presencia de manifestantes en la colonia Los Álamos zona 6, donde se presentaron cierres completos en varias vías. 

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