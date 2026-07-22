¡Alerta! Más de 90 temblores se han registrado durante las últimas 24 horas

Desde el fuerte sismo de 7.4 que sorprendió a los guatemaltecos el pasado viernes 17 de julio, varias réplicas han seguido sacudiendo al país.
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De acuerdo al último reporte presentado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en las últimas 24 horas se han registrado 98 sismos, de los cuales ninguno ha sido sensible.
De acuerdo a este reporte, en lo que va de este año 2026, se han reportado 4341 temblores, de los cuales 119 han sido sensibles en el territorio nacional.
El más reciente ocurrió esta mañana, a las 05:39 horas, con una magnitud de 4.5. El epicentro registrado fue el Océano Pacífico.
Las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con la mochila de las 72 horas, una herramienta vital que ha sido promovida para enfrentar diversos desastres naturales.