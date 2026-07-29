Atleta mexicana Cecilia Lee denuncia a página de contenido deportivo de Guatemala

-

La atleta mexicana Cecilia Lee denunció un acto cometido por parte de una página informativa en redes sociales que habla de deporte guatemalteco.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona presume fotos en la final del Mundial

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quien compitió con Alejandra Higueros, ganadora del oro para Guatemala, contó su sentir acerca de un comentario hecho por una cuenta en redes llamada "La Liga Gt".

El sitio que se dedica a generar debate en redes acerca de diferente disciplinas deportivas del país hizo un post de la guatemalteca.

COmentario de página guatemalteca acrca de Cecilia Lee. (Foto: Redes Sociales)

"México llevó a la surcoreana a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde las asiáticas son potencia pero ni así pudo derrotar a nuestra campeona", explicaron en un post con la imagen de ambas competidoras.

Al respecto Lee no se quedó callada:

"Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más porque es la página de una liga nacional deportiva. Soy mexicana, nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina.", indicó.

"Reducir la identidad de una persona y un país, a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia, refleja desinformación y perpetúa los estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad", continuó.

Cecilia Lee ganó la medalla de plata. (Foto: Cecilia Lee)

La nacionalidad no se determina por la apariencia, se determina por la historia, la cultura y la identidad del país al que pertenecemos y representamos. Ojalá exista mayor criterio y responsabilidad antes de difundir contenido que normaliza este tipo de discursos. A pesar de estos actos felicito a Alejandra por su triunfo bien merecido, es una gran atleta y dimos una gran competencia", cerró.

Cecilia afirma que este es un acto que promueve los estereotipos. (Foto: Cecilia Lee)

De inmediato las respuestas de los guatemaltecos ofreciendo una disculpa a la mexicana no se hicieron esperar.

La cuenta de redes sociales borró el comentario y ofreció una disculpa por su comentario.

"La Liga GT" es una cuenta que difunde "datos deportivos" en Facebook e Instagram y no representa a algún equipo o disciplina guatemaltecos.

Cecilia Lee

Nació en Monterrey, Nuevo León y tiene 19 años, inicio desde niña su carrera deportiva, sus padres son de origen surcoreano. Ganó la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en la prueba de parejas mixtas en equipo con William Arroyo y obtuvo el bronce en modalidad individual femenil.

Es una de las exponentes más importantes de esta modalidad, donde los competidores son evaluados por la precisión técnica, fuerza, equilibrio y ejecución de formas.

MIRA: