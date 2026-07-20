Ricardo Arjona presume fotos en la final del Mundial

Ricardo Arjona posó con su familia en la final del Mundial de la FIFA 2026, a pesar de la derrota, el cantautor guatemalteco dio todo su apoyo a la albiceleste.
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La estrella nacional mostró un poco de los momentos con sus tres hijos y su pareja Deisy Arvelo. Ricardo incluso consiguió un autógrafo muy especial por parte de la selección.
"Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. ¡Bien merecido!", dijo acerca de la victoria de España.
Adria Arjona lucía la bandera sudamericana en su cuerpo, mientras presumía a su papá.
El guatemalteco guarda un sentimineto muy especial por Argentina al ser el país que le abrió la puerta a los grandes escenarios.
La familia Arjona estuvo presente en el evento del 19 de julio de 2026 donde España se llevó la copa ante Argentina.
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