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Ricardo Arjona presume fotos en la final del Mundial

  • Por Selene Mejía
19 de julio de 2026, 18:07
Ricardo Arjona asistió con su familia a la final del Mundial 2026 de la FIFA. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona asistió con su familia a la final del Mundial 2026 de la FIFA. (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona posó con su familia en la final del Mundial de la FIFA 2026, a pesar de la derrota, el cantautor guatemalteco dio todo su apoyo a la albiceleste. 

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La estrella nacional mostró un poco de los momentos con sus tres hijos y su pareja Deisy Arvelo. Ricardo incluso consiguió un autógrafo muy especial por parte de la selección. 

"Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. ¡Bien merecido!", dijo acerca de la victoria de España. 

Adria Arjona lucía la bandera sudamericana en su cuerpo, mientras presumía a su papá. 

El guatemalteco guarda un sentimineto muy especial por Argentina al ser el país que le abrió la puerta a los grandes escenarios. 

La familia Arjona estuvo presente en el evento del 19 de julio de 2026 donde España se llevó la copa ante Argentina. 

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Foto: ricardo Arjona.

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