Banguat lanzará moneda de colección para conmemorar sus 80 años

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El Banco de Guatemala emitirá una edición limitada de plata de 3,000 piezas que los coleccionistas podrán adquirir en línea por Q750.

El Banco de Guatemala (Banguat) presentó oficialmente una moneda conmemorativa de edición limitada para celebrar los 80 años de su fundación institucional, un hito que coincide con el centenario de la creación de la Banca Central en el país.

La moneda, acuñado con metales preciosos, estará disponible para el público general bajo un estricto mecanismo de reserva digital que busca evitar las aglomeraciones físicas y garantizar el acceso equitativo a los coleccionistas nacionales e internacionales, informó en conferencia de prensa, Álvaro González Ricci, presidente del Banguat.

El #BancoDeGuatemala pone a disposición del público las monedas conmemorativas del 80 aniversario del Banco de Guatemala y del 50 aniversario póstumo de Miguel Ángel Asturias, símbolos de nuestra identidad, cultura y patrimonio nacional. A partir del 22 de junio, podrás realizar… pic.twitter.com/TOtlcNSYUK — Banco de Guatemala (@Banguat) June 18, 2026

Historia en plata

La nueva pieza de un quetzal posee características técnicas particulares que la diferencian de las emisiones comerciales previas emitidas por la entidad bancaria.

Según González Ricci, la moneda cuenta con un diámetro de 40 milímetros y un peso total de 27 gramos, compuesta por una aleación fina de 925 milésimas de plata y 75 milésimas de cobre.

El proceso de fabricación de las 3,000 unidades autorizadas fue delegado a la Casa de la Moneda de Eslovaquia (Mincovňa Kremnica), reconocida mundialmente por su precisión en técnicas de acuñación.

El grabado principal de la pieza rinde un homenaje directo a los fundadores del sistema financiero moderno del país, recuperando elementos estéticos de los primeros años de operación del banco central.

En el reverso destaca la efigie del doctor Manuel Noriega Morales, quien ejerció como el primer presidente de la institución entre 1946 y 1954, y cuya gestión definió las bases operativas de la entidad.

Asimismo, el diseño incorpora de manera estructural la silueta del edificio emblemático del Banguat, ubicado en el Centro Cívico de la capital, una obra arquitectónica que cumple 60 años desde su construcción.

Durante el evento con periodistas, el presidente de la #JM y del #Banguat, Alvaro González Ricci, dio a conocer que se pondrá a disposición del público las monedas conmemorativas del 80 Aniversario del Banco de Guatemala y del 50 Aniversario póstumo de Miguel Ángel Asturias,… pic.twitter.com/Ch8CUkV716 — Banco de Guatemala (@Banguat) June 18, 2026

Compra digital

El canal de distribución seleccionado por las autoridades monetarias será completamente virtual, utilizando la plataforma informática oficial de la entidad para gestionar la alta demanda proyectada.

El período oficial de reserva digital quedó establecido del 22 al 26 de junio, lapso en el que los usuarios interesados deberán ingresar al sitio web del Banguat para asegurar su pieza.

Posteriormente, el cronograma institucional estipula que la entrega física de los artículos coleccionables se realizará de forma programada entre el 30 de junio y el 10 de julio en las instalaciones centrales de la banca.

El costo unitario de la moneda será de 750 quetzales, un precio fijado por su valor material e histórico, aunque legalmente conserva su valor nominal de un quetzal.

Esta emisión se suma a la serie filatélica y numismática desarrollada durante 2026, año que las autoridades catalogan como histórico debido a la convergencia de diversas efemérides nacionales en el ámbito cultural, académico y económico guatemalteco.

Durante la presentación oficial de la moneda conmemorativa, González Ricci, explicó el trasfondo cultural y el significado de los componentes gráficos seleccionados para esta edición especial.

"La moneda conmemorativa del 80 aniversario del Banco de Guatemala rinde homenaje a ocho décadas de historia, confianza y estabilidad al servicio del país. Su diseño evoca los valores fundacionales de la institución y reconoce el legado que ha fortalecido la estabilidad monetaria y financiera de Guatemala desde 1946", detalló el funcionario.

En el reverso destaca la efigie del Dr. Manuel Noriega Morales, primer presidente del Banco de Guatemala, que fue de 1946 a 1954, cuya gestión sentó las bases institucionales, técnicas y operativas que continúan guiando el quehacer del Banco Central.

A su lado se representa la silueta del emblemático edificio del Banco de Guatemala, que está cumpliendo cabalmente 60 años, ícono arquitectónico del centro cívico y símbolo de solidez, transparencia y compromiso con el desarrollo económico nacional, agregó González Ricci.