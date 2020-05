Pese a que el nombramiento de Rony Espinoza como subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) fue bien recibido, poco duró la luna de miel ya que el pasado 1 de mayo fue destituido de su cargo y la cubana Bárbara Hernández podría haber estado detrás de lo sucedido.

El 24 de abril, el Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Sumpango, Sacatepéquez. El objetivo era detener al exdiputado Estuardo Galdámez, prófugo desde el 14 de enero. El también excantidado no fue hallado. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa ya que en su lugar encontraron a la cubana.

No fue la única sorpresa, resulta que ese mismo día se conoció que Hernández cuenta con seguridad de la PNC a través de la División de Protección a Personalidades y Seguridad (DPPS). En el momento se supo que un agente la protegía. Sin embargo, ella cuenta con tres agentes que la protegen

Espinoza autorizó la seguridad

Pero ¿Quién autorizó la seguridad y por qué? Soy502 tuvo acceso a un documento en el que se revela que fue Espinoza, ex subdirector de la PNC, quien firmó la autorización para que la cubana tuviera seguridad.

De acuerdo con la Providencia 1010-2020, la autorización para que Hernández tuviera seguridad fue firmada el pasado 10 de abril y se justifica que la cubana es mandataria de la entidad "Noble Orden de la Excelencia Humana (NOHE)" y fue ella quien solicitó la "seguridad tipo diplomático o Consular" sí misma y para Axel Oswaldo Morales Gaitán, quien funge como vicepresidente de esa organización no gubernamental.

En el documento firmado por Espinoza se resuelve otorgar "medidas de seguridad personal y perimetral a favor de la Doctora Bárbara María Hernández Orego y seguridad perimetral en el lugar de trabajo del Licenciado Axel Oswaldo Morales Gaitán", ello para atender "las recomendaciones del análisis de riesgo", el cual fue elaborado previamente.

Fuentes del Gobierno explicaron que esta fue la razón por la que las autoridades del Ministerio de Gobernación decidieron remover a Espinoza de su cargo, debido a que la autorización para que Hernández contara con seguridad la realizó sin orden de Juez. Soy502 trató de contactar al director de la PNC, Edwin Monroy, pero no respondió las llamadas.

Espinoza: "Se hizo un análisis"

Espinoza reconoció que firmó la Providencia que autoriza la seguridad para la cubana quien sobresalió por su rechazo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que dejó de funcionar en septiembre del año pasado.

Sin embargo, el ex subdirector de la PNC explicó a Soy502 que él firmó porque era el último eslabón en la línea de autorización. "Hay dos formas para otorgar seguridad. Una es a través de una orden de Juez y otra cuando las personas solicitan el apoyo de la PNC. Para ello, se hace un análisis de riesgo donde se investiga y se determina si hay peligro. Luego llega al Subdirector y este firma de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron en el informe", explicó.

"Yo tuve en mis manos el análisis de riesgo y los que hicieron la investigación determinaron que era necesario que la señora Hernández, a quien no tengo el gusto de conocer, contara con seguridad. Yo era el último eslabón de la cadena para definir si ella requería o no seguridad", detalló Espinoza.

Además, dijo: "Desconozco las razones por las que me destituyeron. Nunca me dijeron por qué y no hace falta, tengo disciplina y sé aceptar cuando se establece una orden. Sé que hice un buen trabajo y que no hice nada incorrecto, porque esos son mis principios. Tampoco es cierto que yo haya tenido algún inconveniente con algún alto mando y sé que muchas personas dentro de la institución reconocen mi trabajo y lo puedo ver en las decenas de mensajes de los elementos que me escribieron o me llamaron para lamentar mi salida".

Espinoza también aseguró que al momento de su destitución estaba haciendo una revisión de todas las personas que cuentan con seguridad por parte de la PNC, con el objeto de verificar si aún corrían algún peligro y si era necesario que aún contaran con los elementos, pero ya no logró culminar su investigación.