Barcelona ya podrá fichar con normalidad en el mercado

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El FC Barcelona vuelve a contar con margen para actuar con mayor libertad en el mercado de fichajes tras cumplir con la regla 1:1 del control económico de LaLiga, según han confirmado este jueves varios medios españoles.

Gracias a este escenario, el Barcelona podrá reinvertir íntegramente cada euro que ingrese o que consiga liberar de su masa salarial, una capacidad que no disfrutaba desde la campaña 2019-2020.

La mejora de sus cuentas ha sido posible tras varios años de ajustes económicos. Entre las medidas adoptadas destacan la reducción del gasto en salarios mediante la salida de jugadores como Robert Lewandowski y Ansu Fati. A ello se suma el incremento de los ingresos gracias a nuevos acuerdos de patrocinio, entre otras iniciativas.

Anthony Gordon fue el primer fichaje del club para el nuevo curso. Pagaron 80 millones de euros. (Foto: FCB)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también fue consultado este jueves sobre si el Barcelona ya cumple con la denominada regla 1:1, que permite destinar a fichajes la misma cantidad que se obtiene mediante traspasos o ahorro salarial. Aunque respondió que cree que el club ya se encuentra dentro de ese marco.

La vuelta a la norma 1:1 representa un impulso para la planificación deportiva del Barsa. Su principal objetivo de cara al mercado es reforzar la delantera para cubrir la salida de Lewandowski, siendo Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid, el candidato que más convence a la dirección deportiva.