¡El más caro de la historia! El City pagará cifra récord por Elliot Anderson

El centrocampista inglés Elliot Anderson se incorporará al Manchester City, procedente del Nottingham Forest, al regresar del Mundial, después de que ambos clubes de la Premier League hayan acordado un traspaso que lo convierte en el jugador inglés más caro de la historia.
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El jugador de 23 años, que actualmente se prepara para el duelo de octavos de final contra México, pasó el reconocimiento médico en Kansas City (donde está concentrada la selección inglesa) y formalizará su traspaso cuando los Tres Leones terminen su aventura mundialista.
"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson", se lee en un comunicado del City emitido este jueves. "Los trámites del fichaje se completarán cuando regrese a Inglaterra".
Según los medios británicos, el traspaso de Anderson está valorado en 135 millones de euros. Una cifra que supera los 115 millones de euros que el Arsenal pagó por su compañero de selección inglesa Declan Rice hace tres años.