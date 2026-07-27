Barcola no renovará contrato con el PSG y el Liverpool intentaría ficharlo

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El extremo francés, Bradley Barcola, decidió no renovar su contrato con el París Saint-Germain, una noticia que cayó como anillo al dedo para el Liverpool, que sigue de cerca al atacante de 23 años para reforzar su delantera este mismo mercado de pases.

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El equipo inglés está atento a cualquier movimiento en el Parque de los Príncipes, sobre todo luego de que se diera conocer que el jugador no piensa extender su vínculo más allá de 2028. En Anfield ven esto como la oportunidad perfecta para lanzarse por uno de los extremos más codiciados de Europa.

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La decisión del futbolista tomó a todos por sorpresa tras varios meses de pláticas con el club francés. Según reveló el diario local L'Équipe, el atacante esperó a que terminara el Mundial para definir su futuro y habría preferido buscar nuevos retos deportivos, dejando por un lado un significativo aumento salarial que habría planteado la directiva del cuadro parisino.

El crecimiento del extremo ha sido enorme desde que dejó las filas del Olympique de Lyon en 2023. De la mano del técnico Luis Enrique se volvió una pieza clave en la ofensiva del PSG y también de la selección de Francia, que culminó en el cuarto puesto del Mundial 2026.

*Con información de L'Équipe y The Mirror.