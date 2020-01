Biby Gaytán posa junto a sus hijas y enloquece a sus seguidores

¿Qué ha hecho Biby que luce tan joven como sus hermosas hijas? Sus fans no lo pueden creer, la actriz y sus hijas Ana Paula y Alejandra gozan de una belleza impresionante.

Las tres presumieron una fotografía donde aparecen juntas y les llovieron los halagos.

Biby recientemente regresó a los escenarios y luce mejor que nunca, está activa con las presentaciones de “Chicago”, una obra musical que ha marcado su gran regreso a los escenarios, y está dando de qué hablar por lo joven que luce y lo hermosas que son sus hijas.

La última foto que ha publicado es precisamente en las butacas del teatro donde labora.

Tras casarse con Eduardo Capetillo, la actriz y cantante se concentró de lleno en su hermosa familia y siempre, ambos famosos guardaron hermetismo para con su vida privada, es por eso que hoy se celebra tanto el regreso de Biby y que sean mucho más abiertos mostrando a todos sus hijos y su hermosa relación familiar.

Biby, Eduardo y sus cinco hijos. (Foto Instagram)

La diferencia de edades no importa en estas tres mujeres, ya que la juventud de Alejandra y Ana Paula Capetillo sienta perfecta a la actriz, pues ella también se cuida muy bien para lucir como una auténtica joven.

La belleza de las tres es innegable, tanto Alejandra como Ana Paula, heredaron el carisma y gracia de la tabasqueña, además de que son muy unidas y se apoyan entre ellas en sus proyectos.

Esta es la imagen que causa revuelo. (Foto Instagram)

Biby Gaytán compartió la imagen en sus historias diciendo "Dos de mis más grandes orgullos, amor eterno e incondicional", pero quien quiso expresarle todo el orgullo y amor que le tiene, fue su hija Alejandra.

Mira el divino mensaje de su hija:

“¡Alita voltea!!” Todavía me acuerdo de esos gritos que me echabas cuando era yo la que estaba encima del escenario o en cualquier evento de mi infancia y hasta el día de hoy, en cualquier logro de mi vida. Después de muchas historias que he escuchado sobre ti y tu carrera finalmente he tenido la oportunidad de verte hacer lo que más te gusta. Después de tantos años que tomaste el trabajo de ser la mejor mamá tiempo completo, finalmente hoy puedo decir que soy una de las muchas afortunadas que te ha visto en ese escenario dando tu vida y apasionadamente transmitiendo tu amor por tu trabajo y lo que haces al mundo, finalmente soy yo, tu hija, la que te grita desde abajo mientras tú estas en el escenario, tal y como tú lo hacías conmigo. Soy yo la que te grita “¡Ma voltea!”

Añadió la joven: “Con ganas de que entre todos tus espectadores veas mi alegría al momento en que te veo a ti feliz, como la reina que eres, haciendo lo que más te gusta. Si en un futuro me convierto en una gran madre quiero que sepas que es gracias a ti y a tu ejemplo, y ahora, después de conocerte no solo como mamá, sino como mujer trabajadora, decidida y perseverante, sé dentro de mi que si sigo tu ejemplo voy a alcanzar mis metas y superar los retos que ponga frente de mi la vida. Eres una luz, una mentora, un ejemplo a seguir y más que nada la mejor mamá. La vida nos da regalos y tú definitivamente eres el mejor de ellos. Te amo y te felicito por cien funciones, cien actuaciones apasionadas, cien éxitos. Que la vida me permita vivir más logros a tu lado. Te amo!”

Sin duda alguna, las tres tienen una relación muy fuerte y el regreso de la actriz y cantante ha servido para mostrar cómo poner en pausa su carrera para atender a su familia, no le afectó pues ahora tiene hijos que la aman y respetan y ha podido volver con más fuerza a los escenarios.

