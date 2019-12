Estas guatemaltecas cierran el año con tremendos bikinazos

Compartir fotos en bikini se vuelve cada vez más común entre las famosas y muchas de ellas han deleitado a sus seguidores con tremendos bikinazos este 2019.

A tan solo horas de que termine el año, estas mujeres de la farándula guatemalteca no se han querido quedar atrás y han generado una guerra de "me encanta" y "like" entre sus seguidores.

Acá te resumimos las imágenes de esos bikinazos con los que cierran el año y si así culmina este, imagínate cómo preparan el 2020 ¿Qué imágenes vendrán?

Puedes votar por tu imagen favorita, ya sabes dando click o tap sobre el triángulo verde a la par del nombre.

CONÓCELAS:

Ellas han sido las "Chicas del Clima" más guapas de Guatemala

De fiesta con las 7 locutoras guatemaltecas más carismáticas

MIRA TAMBIÉN: Millón y medio de autos transitarán diariamente en diciembre

NO DEJES DE APOYAR: Así puedes ayudar a Josué, el niño con “huesos de cristal”

NO TE PIERDAS TAMBIÉN: Las fotos navideñas de las famosas más sexys de Guatemala

MÁS NOTICIAS: La triste carta del niño que pidió a Santa "un buen papá"