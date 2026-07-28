Proponen crear una licencia especial para el transporte escolar

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En el Congreso presentaron una iniciativa para que la Dirección General de Transporte extienda una licencia a los buses escolares para realizar traslado de estudiantes y excursiones educativas.

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En el Congreso fue presentada una iniciativa de ley que pretende la creación de una licencia para buses escolares para que puedan realizar su corrido en los municipios cercanos a donde se encuentran los centros educativos.

La propuesta fue presentada por el diputado Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, quien señaló como necesario que la Dirección General de Transporte (DGT), les pueda otorgar una licencia para que brinde el servicio de traslado de estudiantes y puedan realizar excursiones de carácter educativo.

Esto con la intención, según el parlamentario, de evitar que los propietarios y pilotos de este de buses tenga que solicitar los permisos respectivos en cada municipalidad en que realizan sus recorridos.

Aseguró que, actualmente, las Policías Municipales de Transito (PMT), de los municipios en los recorren diariamente este tipo de transporte los obliga a pedir un permiso para para poder circular y así poder evitar la imposición de una multa.

La iniciativa pretende que la DGT extienda una licencia a los buses escolares para realizar recorridos y excursiones a nivel nacional. (Foto: Archivo/Soy502)

El parlamentario dijo que lo anterior no es manejable, sobre todo porque 340 municipalidades, y en este inconveniente se ve involucrado un bus escolar que en algunas ocasiones realiza excursiones o viajes más largos que los habituales.

"Algo muy importantes, recuerden que por cada bus escolar van como mínimo 50 niños de su vivienda al colegio, y son 50 automóviles de los padres de familia que no están circulando por la mañana y al medio día. Esta ley lo que pretende es que se les pueda otorgar una licencia a los buses escolares", apuntó.