Amparo pretende que binomio presidencial no participe en el nombramiento del Fiscal

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Presentan una nueva acción de amparo que busca evitar el nombramiento del nuevo Fiscal General por parte del binomio presidencial.

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Una acción de amparo que busca evitar la participación del binomio presidencial en el nombramiento del próximo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), fue presentada este día ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La acción fue presentada por el abogado y exdiputado Fernando Linares Beltranena, quien aduce como acto reclamado la posible falta de imparcialidad en la designación del nuevo Fiscal General por parte del presidente de la República, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera.

Con esto, también se solicita al MP tramitar los procesos de antejuicio correspondientes contra el binomio presidencial.

Además, mientras esto sucede se pide que el Fiscal Regional Dimás Jiménez, quien ha sido nombrado para sustituir la ausencia temporal o definitiva de la actual fiscal general Consuelo Porras, como lo establece el artículo 15 de la Ley del MP.

Amparo en única instancia planteado ante la CC por el exdiputado Fernando Linares Beltranena. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Nómina

Es de resaltar, que el pasado jueves concluyó la fase de entrevistas que el mandatario realizó a los seis candidatos que fueron incluidos en la nómina que le fuera presentada por la Comisión de Postulación.

La nómina de candidatos ésta integrada por los profesionales: