Impulsarán reforma para impedir medidas sustitutivas por portación ilegal de armas

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La propuesta será conocida por la Comisión de Gobernación del Congreso y busca reformar el Código Procesal Penal.

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El Organismo Ejecutivo presentará esta semana una iniciativa de ley para reformar el Código Procesal Penal, con el objetivo de impedir que las personas capturadas por el delito de portación ilegal de arma de fuego puedan acceder a medidas sustitutivas.

El anuncio fue hecho por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien indicó que ya mantiene comunicación con la Comisión de Gobernación del Congreso de la República para impulsar la propuesta.

El proyecto buscará endurecer las consecuencias procesales para quienes sean detenidos portando armas de fuego sin la licencia correspondiente.

Según el funcionario, la Policía Nacional Civil ha capturado a más de 1,000 personas por este delito, lo que, a criterio de la cartera, evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar que los detenidos recuperen su libertad mientras enfrentan el proceso penal.

Villeda sostuvo que la portación de un arma de fuego sin la licencia respectiva constituye una conducta grave y afirmó que quienes desean poseer un arma para su defensa deben cumplir con los requisitos legales.

El ministro de Gobernación sostiene que la portación de armas sin licencia representa una conducta de alto riesgo y que, en varios casos recientes, las capturas permitieron prevenir presuntos atentados. (Foto: Wilder López / Soy502)

Entre las exigencias para portar un arma de fuego está tener un registro del arma ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y la obtención de la licencia de portación.

En ese contexto, el ministro hizo un llamado a los jueces para que valoren con mayor severidad este tipo de casos y consideró que la portación ilegal de armas no debe interpretarse como una conducta de carácter defensivo.

A su juicio, existe una fuerte presunción de que quienes portan armas sin autorización buscan cometer hechos delictivos.

Como ejemplo, mencionó que durante el fin de semana las autoridades capturaron, con base en información de inteligencia, a dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Bárcenas, Villa Nueva, quienes portaban dos armas de fuego.

Agregó que, según las investigaciones preliminares, los hombres presuntamente pretendían cometer un asesinato.

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Asimismo, informó sobre la captura de dos presuntos integrantes del Barrio 18 en Retalhuleu, originarios de Amatitlán, quienes también portaban un arma de fuego.

De acuerdo con la información de las autoridades, habrían llegado al departamento con el objetivo de perpetrar un atentado contra una persona.

El ministro afirmó que estos casos refuerzan la postura del Ejecutivo de que la portación ilegal de armas suele estar vinculada con la planificación de delitos contra la vida, por lo que insistió en que no debería dar lugar al otorgamiento de medidas sustitutivas.

Finalmente, Villeda explicó que la propuesta del Ejecutivo no busca sustituir otra iniciativa sobre el mismo tema presentada previamente por diputados, sino complementarla para que el Congreso analice la mejor fórmula de reformar el Código Procesal Penal.