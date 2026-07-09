Cabezal a punto de volcar dificulta la circulación en avenida Petapa

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito brindan apoyo en la circulación vehicular pese a que el transporte impide el paso.
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Desde las primeras horas de este jueves 9 de julio, se reporta un cabezal con problemas mecánicos sobre la avenida Petapa, lo que ha hecho que el paso vehicular se complique en el lugar.
Las autoridades de tránsito de San Miguel Petapa, indicaron que el vehículo quedó obstaculizando el paso sobre la 52 calle, con dirección al norte.
Debido a que el transporte corre el riesgo de volcar se decidió coordinar apoyo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala.
También se coordinó con una grúa para poder retirar el obstáculo y liberar la vía.
Por aparte, la PMT de Villa Canales prevé que conductores tomen la ruta de Álamos y Boca del Monte como vía alternativa por lo que podría congestionarse el paso en esas direcciones.
El tránsito en el lugar se ve afectado ya que el cabezal ha paralizado parcialmente esta avenida. Por ello, se recomienda buscar rutas alternas, salir con tiempo de anticipación y seguir las instrucciones de los agentes.