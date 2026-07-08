Intenta rebasar por "la derecha" y termina arrollado en San Cristóbal (video)

El conductor del auto tenía su pidevías activado, pero el motorista no lo respetó y terminó arrollado.
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Un motorista terminó arrollado sobre el bulevar de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Una cámara registró el momento del accidente. Según las imágenes, el motorista iba rebasando por la derecha y cuando el conductor de un auto iba a entrar al parqueo de un local ubicado en el sector, terminó chocando con la moto, haciendo que el hombre terminara en suelo.
El carro tenía puesto el pidevías para ingresar; sin embargo, el motorista siguió su camino sin frenar ni tomar precauciones.
Varios trabajadores que estaban en el lugar se acercaron para auxiliar al motorista.
Mira aquí el video:
El Reglamento de Tránsito prohíbe el rebase por la derecha, una infracción recurrente que eleva el riesgo de accidentes.
La normativa exige que los motoristas ocupen un carril, evitando maniobras peligrosas como el zigzagueo o adelantamientos indebidos.
En Guatemala, las motocicletas protagonizan el 50 % de los accidentes viales, siendo la segunda causa de muerte violenta en el país. Datos de 2025 y 2026 confirman una tendencia al alza en estos percances, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad son factores determinantes.