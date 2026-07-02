Cadetes guatemaltecos se gradúan en Taiwán

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Este año se graduaron más de mil cadetes, de los cuales, cuatro son guatemaltecos.

El pasado 30 de junio se llevó a cabo la Ceremonia Conjunta de Graduación de las Ocho Academias Militares de las Fuerzas Armadas de Taiwán 2026, en el campus FHK de la Universidad Nacional de Defensa, presidida por el presidente Lai Ching-te.

Este 2026, se graduaron un total de 1,516 cadetes, entre ellos cuatro nuevos oficiales guatemaltecos, quienes realizaron sus estudios en la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea y el Instituto Chung Cheng de Tecnología de la Universidad Nacional de Defensa.

Momento en que uno de los guatemaltecos es condecorado. (Foto: Embajada de la República de China en Guatemala)

Otro guatemalteco destacado. (Foto: Embajada de la República de China en Guatemala)

Cadete guatemalteca. (Foto: Embajada de la República de China en Guatemala)

Superaron varias barreras

"Durante esos cuatro años superaron la barrera del idioma, se integraron a la cultura taiwanesa y se dedicaron con esfuerzo y disciplina a su formación militar y académica, culminando exitosamente sus estudios", cuenta la Embajada de la República de China en Guatemala, a través de un comunicado.

La cooperación entre Taiwán y Guatemala en la formación de talento humano continúa fortaleciéndose. Hasta este año, el número de oficiales y cadetes guatemaltecos que han realizado estudios en instituciones militares de Taiwán ha superado los 100.

En los últimos años, además de la tradicional formación de pilotos de aviación, se han incorporado programas académicos en áreas como tecnologías de la información, arquitectura naval, medicina e ingeniería civil, respondiendo a las necesidades del Ejército de Guatemala.