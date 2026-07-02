Cae hombre que disparaba al aire con arma de fuego ilegal

La captura del señalado se logró gracias a una denuncia anónima.
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Una denuncia anónima delató a un hombre que presuntamente disparaba al aire en el centro del municipio de La Gomera, Escuintla, lo que permitió la intervención de agentes de la Comisaría 35 y su aprehensión.
El detenido fue identificado como Luini "N", de 32 años, quien es señalado como el presunto responsable de efectuar las detonaciones.
Al momento de su aprehensión, las autoridades le localizaron una pistola calibre 9 milímetros que, según el informe policial, portaba de manera ilegal.
La captura se llevó a cabo en seguimiento a la denuncia ciudadana que alertó sobre los disparos. Durante la inspección en el lugar, los agentes localizaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales quedaron como indicios del hecho.
La Policía coordinó con el Ministerio Público el procesamiento de la escena con el objetivo de fortalecer la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.