Caso Claudina: arrestan a Jorge Barahona, implicado en el asesinato de la joven

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La orden de aprehensión en contra del señalado fue emitida el 11 de junio de 2025.

Se confirma la captura de Jorge Barahona Orellana, uno de los señalados en la investigación por el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz.

Con esto se marca un nuevo avance en el proceso penal que fue reactivado dos décadas después del crimen y que permanece bajo reserva judicial.

De acuerdo con la información confirmada, Barahona Orellana será presentado ante el Juzgado de Mayor Riesgo "D", donde deberá solventar su situación jurídica.

(Foto: Archivo)

Según la orden de aprehensión emitida el 11 de junio de 2025 por la jueza Abelina Cruz Toscano, la captura fue autorizada por los delitos de asesinato en agravio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

El documento judicial instruía a la Policía Nacional Civil poner al detenido a disposición del órgano jurisdiccional competente y, en caso de ejecutarse la aprehensión fuera del horario hábil, presentarlo ante el juzgado de turno.

La orden de aprehensión señala a Jorge Barahona Orellana por los delitos de asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio en el caso Claudina Isabel Velásquez Paiz. (Foto: Wilder López / Soy502)

Caso se activa 20 años después

Claudina Isabel Velásquez Paiz tenía 19 años cuando fue asesinada en agosto de 2005, su cuerpo fue localizado en la vía pública con señales de violencia, luego de haber desaparecido horas antes.

La investigación inicial estuvo marcada por errores y omisiones, lo que derivó en una condena contra el Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso se convirtió en un referente para impulsar cambios institucionales, entre ellos la aprobación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas en 2016 y la creación de la Alerta Isabel-Claudina en 2018.

Sin embargo, pese a estas situaciones el crimen continúa sin ser esclarecido.

Capturan a Jorge Barahona Orellana, uno de los señalados en la investigación por el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz.



Foto: Wilder López pic.twitter.com/ChQ3ZHcQBJ — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 9, 2026

En junio de 2025, la Fiscalía de Casos Especiales solicitó órdenes de captura contra siete personas presuntamente vinculadas con el caso.

En esa primera fase fueron detenidos Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel, quienes posteriormente fueron ligados a proceso, aunque el Ministerio Público mantuvo reserva sobre los detalles de la investigación.

Meses después, en noviembre de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo "D" declaró en rebeldía a cinco personas que permanecían prófugas: Zully Moreno Barbier, Pedro Julio Samayoa Moreno, Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, Jorge Barahona Orellana y Dalia Liset Palma Herrarte.

Con la captura de Barahona Orellana, uno de esos prófugos queda a disposición de la justicia.

La captura representa un nuevo avance en la investigación por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005 y reactivado penalmente dos décadas después. (Foto: Wilder López / Soy502)

Mientras tanto, el Ministerio Público ha informado que Zully Moreno Barbier y sus hijos Pedro Julio y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno permanecen detenidos en Estados Unidos.

En ese país se llevan a cabo las diligencias correspondientes para gestionar su traslado a Guatemala y que enfrenten el proceso penal.

Hasta ahora, el Ministerio Público continúa sin revelar los detalles de la acusación debido a que el expediente permanece bajo reserva judicial.