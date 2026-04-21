Asesinato de Claudina Velásquez, el caso que se reactivó 20 años después

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El caso de Claudina Velásquez se reactivó después de 20 años del asesinato. Tres de los prófugos se encuentran detenidos en Estados Unidos y a la espera de ser enviados a Guatemala.

En 2005, Claudina Isabel Velásquez Paiz, tenía 19 años y fue asesinada. Su cuerpo fue localizado sobre la vía pública con señales de violencia. Horas antes había desaparecido, pero las autoridades de ese momento, no recibieron la denuncia

La investigación para localizar a los responsables estuvo plagada de errores y omisiones por parte de varias instituciones, por lo que el caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó públicamente al Estado de Guatemala.

Si bien este caso impulsó la aprobación de la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas en 2016 y la puesta en marcha de la alerta Isabel-Claudina en 2018, la familia continúa a la espera de justicia, ya que el crimen sigue sin esclarecerse.

Claudina Isabel Velásquez fue asesinada en 2005. (Foto: cortesía)

Se reactivó 20 años después

El caso se reactivó penalmente en junio de 2025. La Fiscalía de Casos Especiales solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo "D" a cargo de Abelina Cruz, órdenes de captura en contra de 7 personas, presuntamente involucradas en el caso.

En esa ocasión fueron capturadas dos personas: Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel y ligadas a proceso penal, pero el MP no divulgó más información porque el caso estaba bajo reserva judicial.

En noviembre de 2025, el Juzgado decretó la rebeldía de cinco prófugos:

Zully Moreno Barbier, de 62 años

Pedro Julio Samayoa Moreno, de 40 años (hijo de Moreno Barbier)

Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, de 43 años (hijo de Moreno Barbier)

Jorge Barahona Orellana, de 60 años (Exesposo de Moreno Barbier)

Dalia Liset Palma Herrarte y/o Dalia Liset Palma Herrarte de Ljungströmmer, de 42 años (exesposa de Eduardo Alejandro Samayoa Moreno)

El MP volvió a guardar silencio respecto a la acusación de estas personas, porque el caso seguía bajo reserva.

Actualemente, tres de ellos, Moreno Barbier y sus dos hijos, están detenidos en Estados Unidos. El MP informó que realiza diligencias para que puedan ser trasladados hacia Guatemala y enfrenten la justicia.

La familia acusada del crimen de Claudina Velásquez. (Foto: Soy502

La relación de Claudina con Pedro Julio

Fue a través de la sentencia de la CIDH que se revivieron los detalles del caso, ya que en ella se resumió lo que ocurrió el día de la desaparición de Claudina y los hechos posteriores.

Se conoció que Pedro Julio (uno de los prófugos y futbolista profesional) era quien conocía a Claudina, eran amigos de la Universidad y se frecuentaban.

En ese documento, indicó que Claudina había ido a una fiesta en donde estaba Pedro Julio, luego se retiró y ya no se supo de ella.

La mamá de Pedro Julio, llamó a Claudina para preguntarle por su hijo y fue cuando ella escuchó unos gritos y la comunicación se terminó. Moreno Barbier, fue a la casa de Claudina a dar aviso a los papás y se sumó a la búsqueda.

Además, la CIDH estableció que hubo omisiones en la investigación, porque la escena del crimen fue tratada sin diligencia y se contaminó.

Caso Isabel Claudina es procesado en el Juzgado de Mayor Riesgo D, esta diligencia se realiza bajo reserva judicial.(Foto: Wilder López/Soy502)

La versión de los acusados

En febrero de 2026 y estándo prófugos de la justicia guatemalteca, Moreno Barbier contactó a Soy502 para dar su versión.

Aseguró que desde la desaparición de Claudina colaboraron con la justicia y que consideraba que estaban siendo acusados solo para dar respuesta a las demandas de la CIDH.

Dijo que nunca habían sido sospechosos ni sindicados, sino testigos y que mantener el caso bajo reserva es para evitar que los medios de comunicación y la población en general conozcan las imputaciones.

También se refirió a que hubo violación al derecho de defensa y que la acusación en contra de ella y su familia, es porque el MP tiene que "dar un responsable", no solo por la sentencia de la CIDH sino porque los delitos prescriben.

"Es importantísimo ver que el MP, obviamente antes de que construyera una narrativa que nunca existió en la realidad y que éramos simplemente una familia común, se vio en una situación en la que tenía que desplazar la culpa porque había una respuesta ante una sentencia de la CIDH donde se debía y se cumplía el plazo de una respuesta. El Estado de Guatemala, volvería a ser sancionado, tendría consecuencias", dijo en ese momento.