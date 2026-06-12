Caída masiva de Facebook: usuarios reportan fallas en la red social

Miles de usuarios han reportado problemas para conectarse y cargar contenido.
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Durante la mañana de este viernes 12 de junio, Facebook ha experimentado una caída generalizada en sus servicios a nivel mundial.
Usuarios en todo el mundo han reportado problemas para ingresar a la red social.
Entres las principales fallas detectadas están problemas para iniciar sesión, error al cargar y fallas en la interacción.
Hasta el momento, Meta, la empresa matriz de Facebook, no ha emitido un comunicado oficial aclarando las causas del fallo.
Mientras tanto, especialistas recomiendan no cambiar contraseñas ni realizar procesos de restablecimiento de cuenta, ya que el problema está en los servidores centrales de la compañía.