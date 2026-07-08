¿Hay más Cristianos, Messis o Haalands en Guatemala? Estos son los datos

Más de 200 niños se llaman Cristiano Ronaldo en el país.
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El Registro Nacional de las Personas (Renap) dio a conocer una lista de los nombres compuestos de futbolistas que más se han usado en el territorio guatemalteco.
La pasión por el fútbol ha provocado que padres de familia decidan colocarle a sus hijos los nombres de las principales estrellas futbolísticas de la actualidad.
La lista la lidera Cristiano Ronaldo con 207 niños que se llaman así en el país, seguido de Lionel Messi con 13.
En tercer lugar aparece el nombre de Kylian Mbappé con 9, después está Laminel Yamal con 5, también se encuentran los nombres de Harry Kane y Erling Haaland con 4 cada uno.
Los otros nombres que no quedaron atrás son los de Michael Olise con 3 y Vinicius Júnior con 2.