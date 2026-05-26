Captan a mujer deambulando en vía rápida de la ruta al Pacífico (video)

Conductores se sorprendieron al verla caminar sin zapatos en medio de la calle.
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Una mujer fue captada caminando misteriosamente sobre la CA-9, con dirección hacia el norte, kilómetro 15.
De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, transeúntes y autoridades intentaron brindarle ayuda para retirarla del lugar; sin embargo, ella se negó a salir de la carretera.
Así fue captada:
La PMT informó que la joven no ha sido identificada, pero tras varios minutos habría regresado a casa.