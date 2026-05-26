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Captan a mujer deambulando en vía rápida de la ruta al Pacífico (video)

  • Por Jessica González
26 de mayo de 2026, 11:15
La mujer se negó a recibir ayuda. (Foto: PMT)

La mujer se negó a recibir ayuda. (Foto: PMT)

Conductores se sorprendieron al verla caminar sin zapatos en medio de la calle.

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Una mujer fue captada caminando misteriosamente sobre la CA-9, con dirección hacia el norte, kilómetro 15.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, transeúntes y autoridades intentaron brindarle ayuda para retirarla del lugar; sin embargo, ella se negó a salir de la carretera. 

Así fue captada: 

La PMT informó que la joven no ha sido identificada, pero tras varios minutos habría regresado a casa. 

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