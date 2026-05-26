Adolescentes desaparecen luego de salir hacía una librería de la zona 5

Las dos adolescentes de 14 años fueron vistas por última vez el domingo 24 de mayo.
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Dos menores de edad fueron reportadas como desaparecidas desde la tarde del pasado domingo 24 de mayo.
Se trata de María José Rivera Quel y María del Rosario Rodríguez Paredes, ambas de 14 años.
Las dos adolescentes salieron hacia una librería ubicada en la zona 5 capitalina, pero nunca regresaron a casa. Desde entonces, su familia no ha sabido nada de ellas.
Al momento de su desaparición, María José vestía blusa celeste, pantalón rosado con negro y tenis blancos.
María del Rosario vestía suéter negro, playera celeste, pantalón azul y tenis blancos.
Si sabes algo sobre su paradero, repórtalo al teléfono 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) o al 1546.