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Captan a hombre abandonando a su mascota en plena calle (video)

  • Por Jessica González
17 de abril de 2026, 12:17
El gato quedó abandonado en un callejón. (Foto: Shutterstock)

El gato quedó abandonado en un callejón. (Foto: Shutterstock)

Las imágenes muestran cómo la pequeña mascota intenta alcanzar a su dueño.

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Un video que ha circulado en redes sociales muestra el momento en que un hombre abandona a su gatito en un sector de la Alameda, zona 18. 

De acuerdo a las imágenes, el hombre camina varios metros hasta llegar a un callejón, en donde deja al gato y huye corriendo del lugar.

El felino intenta seguirlo pero no lo logra.

Los maullidos del gato muestran su desesperación al quedar solo en el lugar. 

Mira aquí el video: 

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