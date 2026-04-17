Captan a hombre abandonando a su mascota en plena calle (video)

Las imágenes muestran cómo la pequeña mascota intenta alcanzar a su dueño.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja a una joven herida en Mixco
Un video que ha circulado en redes sociales muestra el momento en que un hombre abandona a su gatito en un sector de la Alameda, zona 18.
De acuerdo a las imágenes, el hombre camina varios metros hasta llegar a un callejón, en donde deja al gato y huye corriendo del lugar.
El felino intenta seguirlo pero no lo logra.
Los maullidos del gato muestran su desesperación al quedar solo en el lugar.
Mira aquí el video: