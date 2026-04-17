Ataque armado deja a una joven herida en Mixco

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General.
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Una joven de 24 años sobrevivió a un ataque armado registrado en la 7a. calle y 20 avenida de Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco.
El hecho generó alarma entre vecinos del sector, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar las detonaciones.
El oficial Víctor Gómez, de los Bomberos Voluntarios, informó que al llegar al lugar brindaron atención prehospitalaria a Jeannette Barrera, estabilizándola antes de trasladarla de emergencia al Hospital San Juan de Dios, ubicado en la zona 1 capitalina.
La Policía Nacional Civil indicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.