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Ataque armado deja a una joven herida en Mixco

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
17 de abril de 2026, 08:23
Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro. (Foto: archivo/Soy502)

Vecinos alertaron a los cuerpos de socorro. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General. 

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Una joven de 24 años sobrevivió a un ataque armado registrado en la 7a. calle y 20 avenida de Bosques de San Nicolás, zona 4 de Mixco.

El hecho generó alarma entre vecinos del sector, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar las detonaciones.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

El oficial Víctor Gómez, de los Bomberos Voluntarios, informó que al llegar al lugar brindaron atención prehospitalaria a Jeannette Barrera, estabilizándola antes de trasladarla de emergencia al Hospital San Juan de Dios, ubicado en la zona 1 capitalina.

La Policía Nacional Civil indicó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

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