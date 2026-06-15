Vandalismo en Mixco: captan a hombre destrozando el vidrio de un auto (video)

La cámara captó al hombre lanzando piedras contra el auto, hasta destrozar el vidrio delantero.
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Un acto de vandalismo fue captado por una cámara de seguridad ubicada en un callejón de Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.
Las imágenes muestran cómo dos hombres, a bordo de una motocicleta, se estacionan a la par de un auto ubicado en la calle.
Luego, uno de ellos se baja con tres piedras en la mano y las lanza con fuerza contra el vidrio delantero del carro hasta destruirlo.
De inmediato se sube y ambos abandonan el lugar.
Mira aquí el video:
Escapes rápidos
El uso de motocicletas para delinquir es una modalidad persistente en Guatemala.
Las autoridades han señalado que la agilidad de estos vehículos facilita escapes rápidos tras cometer vandalismo o robos, lo que ha llevado a implementar operativos de identificación en puntos críticos del municipio.
La Municipalidad de Mixco utiliza frecuentemente sus centros de monitoreo para colaborar con el Ministerio Público en la identificación de delincuentes.