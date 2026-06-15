"APP PMT", la nueva aplicación de tránsito de Santa Catarina Pinula

Esta nueva aplicación busca fortalecer la atención vial para los vecinos del municipio.
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La Municipalidad de Santa Catarina Pinula lanzó una nueva aplicación móvil de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Se trata de la nueva APP PMT Santa Catarina Pinula, una herramienta digital creada para fortalecer la atención vial en el municipio.
A través de ella, los vecinos podrán consultar cámaras de tránsito en tiempo real, reportar accidentes, realizar denuncias de tránsito y acceder a otros servicios de apoyo vial.
Esta nueva plataforma forma parte de los esfuerzos municipales por modernizar los servicios públicos y brindar soluciones tecnológicas que permitan una respuesta más rápida, eficiente y cercana a la población.
La aplicación ya se encuentra disponible de forma gratuita para dispositivos Android y iOS, por lo que los vecinos pueden descargarla desde las tiendas oficiales.
El alcalde Sebastián Siero compartió la noticia a través de sus redes sociales.