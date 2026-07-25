Mujer que era buscada por la justicia salvadoreña es detenida en Guatemala

La mujer fue ubicada luego de haber ingresado al país de manera irregular.
OTRAS NOTICIAS: Fallece tercera víctima de ataque armado en San Miguel Dueñas
Durante un operativo conjunto la Policía Nacional Civil (PNC) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTEPROL) lograron la captura de Yesenia "N", de 48 años.
La mujer es de nacionalidad salvadoreña y es señalada de pertenecer a una agrupación criminal.
La mujer tenía una orden de captura girada desde el pasado 18 de marzo y fue hasta este día que fue ubicada.
Al momento de su captura la detenida se trasladaba en el kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana, San Lucas Sacatepéquez.
La mujer fue entregada a las autoridades salvadoreñas debido a que ingresó de manera ilegal a Guatemala.