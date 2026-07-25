Fallece tercera víctima de ataque armado en San Miguel Dueñas

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Este sábado 25 de julio se confirmó el deceso de Alexandro Galindo Arellano, tercera víctima del ataque armado ocurrido en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

Alexandro Galindo Arellano, el único sobreviviente al ataque armando ocurrido el pasado 18 de julio en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, falleció ayer, según confirmaron autoridades del Hospital Nacional Hermano Pedro de Betancourth, en Antigua Guatemala.

Aunque del deceso de Galindo Arellano sucedió la tarde viernes 24 de julio, no fue sino hasta este sábado 25 que se confirmó.

La explicación de las autoridades del centro asistencial dan cuenta que por protocolos de seguridad y el hermetismo que se llevaba por la complejidad del caso, se iba a confirmar la muerte hasta que el cuerpo fuera retirado de dicho nosocomio.

De esa cuenta, fue hasta este día que se confirmó el deceso, pues hace unos minutos fue retirado el cuerpo.

Es de señalar que, desde el día de su ingreso al Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Galindo Arellano se encontraba internado en el área de cuidados intensivos por la gravedad de las heridas que presentaba.

Galindo Arellano es la tercera víctima del ataque armando ocurrido en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. (Foto Archivo/Soy502)

Sobre el caso

Galindo Arellano había sido el único sobreviviente del ataque armando ocurrido el pasado 18 de julio en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez.

En el lugar, autoridades policiales reportaron el fallecimiento de Cristian Alexander López Pérez, de 34 años, alias "Tinny Queens" o "Tiny Boy", así como Héctor David Noriega Sotoj.

Según la información, el ataque ocurrió luego de que hombres fuertemente armados interceptaron a los tripulantes del picop en que se movilizaba alias "Tinny Queens", les bloquearon el paso y les dispararon en varias ocasiones.

Momentos antes del ataque, una de las camionetas señaladas ya aguardaba la llegada del picop y permanecía estacionada a un costado de la ruta.

A alias "Tinny Queens", se le vincula con la organización criminal liderada por los Caradura, así como su presunta relación con la pandilla del Barrio 18.

Mientras que Galindo Arellano, le apareció un caso penal por el delito de comercio, trafico y almacenamiento ilícito en el Juzgado Séptimo Penal, bajo la ficha identificada con el número 168303, expediente 1209159 de fecha 2016.

Así fue el ataque: