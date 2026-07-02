Capturan a hombre señalado de agredir a una niña de 11 años

El hombre de 32 años deberá responder a la justicia tras ser acusado de abusar de una menor de edad.
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La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un hombre, el cual ha sido acusado de abusar de una niña de 11 años.
Según las investigaciones, el delito habría sido cometido el 11 de abril del año 2025, cuando el hombre abusó sexualmente de una niña.
El hombre identificado como Ronald "N", de 32 años, fue detenido en la zona 1 de San Lucas, Sacatepéquez, por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), debido a que contaba con una orden de aprehensión en su contra.
Por ahora, se conoce que el hombre ha sido señalado de agresión sexual con circunstancias especiales de agravación en concurso real.
El capturado fue puesto a disposición de la justicia para poder esclarecer su situación penal.