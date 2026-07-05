Así fue la reacción de Karry Mann al probar las mixtas guatemaltecas

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Kerry Mann, quien viene por primera vez a Guatemala, se deleita con la gastronomía.

Por medio de un video compartido por el influencer Kerry Mann, se logró apreciar cómo disfrutó de la comida guatemalteca en un restaurante de Antigua Guatemala.

Kerry, desde la virtualidad había promovido el sabor y autenticidad de la gastronomía guatemalteca, pese a que aún no conocía Guatemala.

Desde sus redes sociales compartió su primera vez probando las mixtas y los frescos de jamaica y horchata, de los cuales se notó en su expresión que disfrutó.

En esta oportunidad también degustó junto a su familia de dumplings y pollo frito, los cuales calificó como los mejores que ha probado, dándoles el "10 de 10", como califica el creador de contenido.

"10/10 Me encanta este lugar sin duda. Los mejores dumplings y pollo frito que he comido. El personal era increíble, los propietarios estaban fuera de la cadena y el ambiente del lugar se sentía como en casa." expresó en la descripción del video.

Cabe resaltar que el influencer se habría hecho popular en la audiencia guatemalteca al haber probado platillos como el pepián, carne asada, entre otros antojitos.